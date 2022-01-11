Розвиток ситуації в Тихому океані може піднести "стратегічний сюрприз" світові

У регіоні Тихого океану більше ніж будь-де у світі може скластися несподівана ситуація, що має стратегічне значення, заявив координатор у справах Індійсько-Тихоокеанського регіону в Раді національної безпеки США Курт Кемпбелл.

"Якщо... ви запитаєте мене, де з найбільшою ймовірністю може виникнути безперечний стратегічний сюрприз, який має у своїй основі конкретні угоди та взаємини, то дуже схоже, це буде в Тихому океані", - наводить видання The Guardian його слова з виступу у вашингтонському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

Він зазначив, що, хоча в цьому регіоні США мають колосальні "стратегічні, історичні" інтереси, Вашингтон не залучений достатньою мірою до місцевих справ, на відміну від країн, таких як Австралія та Нова Зеландія.

За словами Кемпбелла, США залишається дуже мало часу для того, щоб діючи з партнерами на кшталт Австралії, Нової Зеландії, Японії та Франції "активізувати власну гру на дошці".

У свою чергу The Guardian уточнює, що такі заяви прозвучали на тлі інформації про можливі плани КНР розгортати бази в районі Тихого океану. Так, повідомлялося про пропозиції Китаю модернізувати інфраструктуру в тихоокеанській державі Кірібаті, острови якої розташовані за 3 тис. км на південний захід від штату США Гаваї. У травні влада Кірібаті заявляла, що плани Китаю військового характеру не мають.

Газета також повідомляє, що раніше низка країн Індійсько-Тихоокеанського регіону, для багатьох з яких Китай є найбільшим торговельним партнером, наголошували на недостатній ролі США у місцевих економічних справах – з того моменту, коли у 2017 році тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про запуск процесу виходу країни із Транстихоокеанського партнерства (TPP).

У жовтні президент США Джо Байден заявив лідерам азійських країн, що Вашингтон розпочне переговори щодо створення економічного партнерства в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, але деталей ініціативи озвучували мало.