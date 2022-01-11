Події

08:43 11.01.2022

У Харкові студента з Конго госпіталізовано з малярією

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У Харкові студента з Конго госпіталізовано з малярією

Від початку року в Харкові зареєстровано перший завізний випадок малярії у громадянина Республіки Конго, який прибув на навчання до закладу вищої освіти, повідомили в Харківському обласному центрі контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України.

"У хворого під час проходження медичного огляду та профілактичного обстеження… виявлено збудників малярії. Для дообстеження, встановлення діагнозу та лікування хворого госпіталізовано", - зазначено в повідомленні.

За місцем проживання хворого проведено епідемічне розслідування та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.

 

Теги: #госпіталізація #малярія
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