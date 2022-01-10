У Пентагоні не бачать ознак суттєвого послаблення концентрації сил РФ поблизу України

Американські військові не помітили суттєвих змін чисельності російського угруповання поблизу України, заявив у понеділок представник Пентагону Джон Кірбі.

"Ми не бачили суттєвих змін у тому, що стосується військ поблизу кордону з Україною", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні.

"Не видно скорочення угруповання. Там все ще залишається суттєве угруповання - на схід, північ і навіть на південь від України", - додав Кірбі.