Події

20:34 10.01.2022

Боррель не відкидає можливості збройного конфлікту між Росією та Україною

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Боррель не відкидає можливості збройного конфлікту між Росією та Україною

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що не відкидає можливості збройного конфлікту між Росією та Україною.

"Чому ні? Зараз на іншому боці кордону знаходяться 100 тис. російських солдатів, і я вважаю, що вони прийшли туди не для того, щоб пити каву. Це загроза використання сили", - заявив Боррель в інтерв'ю BBC Radio 4 у понеділок, відповідаючи на питання, чи є ризик збройного конфлікту.

Він зазначив, що риторика Росії щодо України спільно з концентрацією військової сили на кордоні непокоїть Україну, НАТО та ЄС.

 

 

Теги: #єс #боррель #думка #росія #україна
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