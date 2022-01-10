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19:30 10.01.2022

Гарантії невступу України та Грузії до НАТО є для РФ імперативом - Рябков

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Гарантії невступу України та Грузії до НАТО є для РФ імперативом - Рябков

Невступ України та Грузії до НАТО є імперативом та питанням національної безпеки для Росії, заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

"Сполучені Штати Америки заявляють, що ні у Росії, ні в будь-якої іншої держави не має бути жодних заперечень із таких питань. Ми наголошуємо, що для нас це є питанням надзвичайної важливості, дуже важливо, щоб Україна ніколи в майбутньому не могла увійти до складу НАТО. Ми хотіли б, щоб на мадридському саміті НАТО формулу, схвалену Бухарестським самітом у 2008 році, було відкликано. Ні Україна, ні Грузія не мають стати членами Північноатлантичного альянсу", - сказав Рябков на брифінгу за підсумками переговорів із США.

"Нам потрібні залізні, юридичні обов'язки, не обіцянки, а саме гарантії. Ті країни, про які я говорив, не мають стати членами НАТО, це питання національної безпеки Росії", - додав він.

Теги: #грузія #росія #україна #нато
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