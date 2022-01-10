Двоє військових загинули на Донбасі, підірвавшись на вибуховому пристрої – штаб ООС

Двоє українських військовослужбовців зазнали несумісних із життям поранень, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої в районі проведення Операції об'єднаних сил на сході України в понеділок.

"Командування та особовий склад об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблих за Україну героїв", - ідеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

З початку доби станом на 17:00 з боку російських найманців на сході України зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у напрямку селища Пісків Ясинуватського району Донецької області.

Рубежі українських підрозділів у понеділок залишились незмінними.