Український транспортний літак Ан-225 "Мрія" пошкодив шасі під час приземлення у Польщі - "Антонов"

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" у понеділок, 10 січня, пошкодив шасі під час приземлення у польському аеропорту, повідомляє прес-служба ДП "Антонов".

"Під час приземлення літака Ан-225 в аеропорту Ряшева, Польща, на правій основній опорі шасі зрізало болти фіксації датчика положення шасі "політ-земля", - зазначено в повідомленні у соцмережі Facebook.

Наголошується, що несправність не вплинула на безпеку польоту та посадки "Мрії".

Після заміни болтів працездатність повітряного судна буде повністю відновлено, а літак продовжить виконання комерційного рейсу.