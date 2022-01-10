Події

17:20 10.01.2022

Український транспортний літак Ан-225 "Мрія" пошкодив шасі під час приземлення у Польщі - "Антонов"

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Український транспортний літак Ан-225 "Мрія" пошкодив шасі під час приземлення у Польщі - "Антонов"

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" у понеділок, 10 січня, пошкодив шасі під час приземлення у польському аеропорту, повідомляє прес-служба ДП "Антонов".

"Під час приземлення літака Ан-225 в аеропорту Ряшева, Польща, на правій основній опорі шасі зрізало болти фіксації датчика положення шасі "політ-земля", - зазначено в повідомленні у соцмережі Facebook.

Наголошується, що несправність не вплинула на безпеку польоту та посадки "Мрії".

Після заміни болтів працездатність повітряного судна буде повністю відновлено, а літак продовжить виконання комерційного рейсу.

 

Теги: #мрія #літак #антонов
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