Події

10:19 10.01.2022

В Україні за минулий тиждень на пожежах загинули 39 людей

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В Україні за минулий тиждень на пожежах загинули 39 людей

Протягом минулого тижня в Україні зареєстрували 788 пожеж, унаслідок яких загинули 39 людей, а загальні збитки від загорянь сягнули 6 млн 42 тис. грн, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у понеділок.

"Від початку тижня (з 03.01 по 09.01 - ІФ) зареєстровано 1 тис. 40 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС із виїздом на місце їх виникнення. У результаті вжитих заходів врятовано 54 людей. Ліквідовано 788 пожеж, врятовано на пожежах 23 людини та не допущено знищення вогнем 379 будівель і 60 од. техніки. На пожежах загинули 39 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 42 тис. грн", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що піротехнічні підрозділи ДСНС протягом минулого тижня здійснили 38 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 385 вибухонебезпечних предметів.

"Протягом тижня на водних об'єктах загинули 11 осіб", - додають у Держслужбі.

Теги: #пожежі #жертви
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