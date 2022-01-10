Аеропорти Казахстану, крім Алмати й Талдикоргана, працюють у штатному режимі

Усі аеропорти Казахстану, за винятком повітряних гаваней Алмати й Талдикоргана (на півдні Казахстану), працюють у штатному режимі, йдеться в повідомленні комітету цивільної авіації республіки.

Очікується, що робота цих двох аеропортів відновиться після стабілізації ситуації.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ для автотранспорту. Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 і 5 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі.

Вранці 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд. У країні оголошено режим надзвичайного стану.