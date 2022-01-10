Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав два шляхи вирішення російсько-українського конфлікту.

"Є два шляхи у вирішенні питання щодо України: шлях діалогу та дипломатії, щоб врегулювати наші розбіжності та уникнути конфронтації, і шлях конфронтації та серйозних наслідків для Росії, якщо вона відновить свою агресію", - написав Блінкен у мікроблозі Тwitter.

Також він повідомив про готовність США та Євросоюзу до масштабних санкцій проти РФ у разі відновлення останньою агресії проти України.

"Сьогодні я повторив ABC Дж. Стефанопулос нашу тверду перевагу дипломатичної резолюції щодо України та зазначили нашу готовність накласти серйозні та масштабні наслідки у координації з нашими європейськими союзниками та партнерами, якщо Росія відновить свою агресію", - написав Блінкен.