Події

07:29 10.01.2022

Блінкен назвав два шляхи вирішення російсько-українського конфлікту

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Блінкен назвав два шляхи вирішення російсько-українського конфлікту

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав два шляхи вирішення російсько-українського конфлікту.

"Є два шляхи у вирішенні питання щодо України: шлях діалогу та дипломатії, щоб врегулювати наші розбіжності та уникнути конфронтації, і шлях конфронтації та серйозних наслідків для Росії, якщо вона відновить свою агресію", - написав Блінкен у мікроблозі Тwitter.

Також він повідомив про готовність США та Євросоюзу до масштабних санкцій проти РФ у разі відновлення останньою агресії проти України.

"Сьогодні я повторив ABC Дж. Стефанопулос нашу тверду перевагу дипломатичної резолюції щодо України та зазначили нашу готовність накласти серйозні та масштабні наслідки у координації з нашими європейськими союзниками та партнерами, якщо Росія відновить свою агресію", - написав Блінкен.

 

 

 

 

Теги: #рф #єс #санкції #сша
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