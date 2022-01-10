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07:24 10.01.2022

Притула має намір у 2022 році зареєструвати нову політичну партію

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Притула має намір у 2022 році зареєструвати нову політичну партію

Телеведучий та екскандидат у народні депутати від партії "Голос" Сергій Притула заявив про намір у 2022 році зареєструвати нову політичну партію, яку він очолює.

"Сама партія зараз дещо у віртуальному стані. Ми виходитимемо у 2022 році в режим суб'єктності реєстрації партії, звичайно", сказав Притула в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

За його словами, назва політсили не буде іменною, на кшталт "Розумна політика" або, наприклад, "При Притулі".

"Я є великим противником поєднання свого прізвища з назвою партії. І мені ніколи не подобалися іменні блоки. Виключно з огляду на можливість якихось маніпуляцій потім на виборах у бюлетенях і так далі, можливо, прізвище десь збоку стоятиме, щоб краще ідентифікувати партію. Але ні в самій назві ні слова "Притула", ні "біля Притули" там не буде", - зазначив Притула.

Телеведучий також повідомив, що зараз відбувається розвиток його партійної структури.

 

 

 

Теги: #притула #партія
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