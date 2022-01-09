Події

19:42 09.01.2022

Літак із 33 українцями, який вилетів з Казахстану, незабаром приземлиться в Києві

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Літак із 33 українцями, який вилетів з Казахстану, незабаром приземлиться в Києві

Літак із 33 українцями, який вилетів із Нур-Султана (Казахстан) увечері в неділю, незабаром приземлиться у Києві, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Рейсовий літак із Нур-Султана з 33 українцями незабаром сяде у Києві", - написав Кулеба у мікроблозі Тwitter.

За його словами, наступні рейси з Нур-Султана заплановані на 13 та 16 січня.

"Працюємо над організацією повернення інших українців, що звернулися за допомогою, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, У неділю ввечері з аеропорту міста Нур-Султан у Київ вилетів пасажирський літак.

 

 

 

Теги: #літак #громадяни #казахстан
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