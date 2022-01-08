Події

12:08 08.01.2022

Під час протестів в Алмати загинув ізраїльський громадянин - МЗС

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Під час протестів в Алмати загинув ізраїльський громадянин - МЗС

Громадянин Ізраїлю Леван Когеашвілі убитий під час протестів в Алмати, повідомляє в суботу видання The Jerusalem Post з посиланням на ізраїльське МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві Ізраїлю зазначили, що Когеашвілі загинув напередодні, йому було 22 роки.

"МЗС перебуває в контакті з його батьками в Казахстані і сім'єю в Ізраїлі і сприяє в транспортуванні його тіла в Ізраїль для похорону", - наводить The Jerusalem Post повідомлення відомства.

Теги: #алмати
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