Під час протестів в Алмати загинув ізраїльський громадянин - МЗС

Громадянин Ізраїлю Леван Когеашвілі убитий під час протестів в Алмати, повідомляє в суботу видання The Jerusalem Post з посиланням на ізраїльське МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві Ізраїлю зазначили, що Когеашвілі загинув напередодні, йому було 22 роки.

"МЗС перебуває в контакті з його батьками в Казахстані і сім'єю в Ізраїлі і сприяє в транспортуванні його тіла в Ізраїль для похорону", - наводить The Jerusalem Post повідомлення відомства.