Комендатура Алмати повідомляє про знищення "терористів" біля будівлі поліції Алмалинського району
Біля будівлі управління поліції Алмалинського району Алмати знищено терористів, заявив офіційний представник коменданта Алмати.
"Терористів знищено біля будівлі управління поліції Алмалинського району Алмати", - сказав представник коменданта ЗМІ.
Раніше повідомлялося, що в Алмати та інших регіонах Казахстану продовжують орудувати банди мародерів, які руйнують відділення банків, кафе, ресторани, магазини та великі торговельні будинки.
Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ.
Потім вони переросли у масові протести у всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися сутички протестувальників із силовиками.
5 січня уряд Казахстану був відправлений у відставку. На території країни впровадили надзвичайний стан.
Рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.