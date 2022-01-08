Події

11:55 08.01.2022

У Бельгії кількість заражень коронавірусом подвоїлася за тиждень

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У Бельгії кількість заражень коронавірусом подвоїлася за тиждень

Опубліковані в Бельгії дані інституту громадської охорони здоров'я Sciensano про поширення в країні коронавірусної інфекції показують, що число заражених COVID-19 подвоїлося в перший тиждень нового року.

На початку року щоденне зараження коронавірусом реєструвалося в середньому на рівні близько 16 тис., свідчать в суботу дані інституту, що означає зростання на 104% порівняно з попереднім тижнем.

Більше ніж 70 тис. тестів, здійснюваних у країні щодня, дають у середньому 22% позитивних результатів. Кількість госпіталізацій з коронавірусною інфекцією зросла за тиждень на 26%.

Коефіцієнт відтворення вірусу COVID-19 становить наразі 1,14. Коли він перевищує одиницю, це свідчить про прискорення поширення вірусу.

У Бельгії з початку пандемії 28 тис. 459 осіб померли від коронавірусу.

Теги: #коронавірус #бельгія
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