Події

11:01 08.01.2022

У центрі Харкова горів студентський гуртожиток, евакуювали 106 осіб

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У центрі Харкова горів студентський гуртожиток, евакуювали 106 осіб

У Харкові сталася пожежа в студентському гуртожитку Харківського національного університету ім. Каразіна на вул. Алчевських, 46.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про пожежу надійшло 7 січня, о 21:11.

"По прибутті до місця пожежі було встановлено, що в кімнаті на третьому поверсі п'ятиповерхового гуртожитку горять домашні речі. Площа пожежі становить близько 4 кв. м. Через сильне задимлення необхідна була термінова евакуація студентів з верхніх поверхів гуртожитку", - йдеться в повідомленні.

Загалом особовий склад підрозділів ДСНС евакуював 106 осіб.

О 21:31 пожежу було локалізовано, а вже о 22:37 повністю ліквідовано. У ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 людей особового складу ДСНС. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються. Жертв і постраждалих немає.

Теги: #пожежа #гуртожиток #харків
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