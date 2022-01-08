Події

08:08 08.01.2022

На Закарпатті триває ліквідація наслідків негоди

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На Закарпатті триває ліквідація наслідків негоди

У Закарпатській області триває ліквідація наслідків негоди, обстановка стабілізувалася, повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій вранці у суботу.

"Станом на 07 год. на території області обстановка стабілізувалася, опадів не спостерігається, вода сходить самопливом. Підтоплень житлових будинків і підвальних приміщень немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що залишаються підтопленими 5 домогосподарств у Тячівському районі (с. Російське поле) та близько 450 га сільгоспугідь у Хустському районі. Також частково відсутнє електропостачання у 1 населеному пункті - с. Теребля Тячівського району. Проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

З початку робіт підрозділами ДСНС відкачали близько 5 тис. 300 м3 води.

 

 

Теги: #закарпаття #негода
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