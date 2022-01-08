США мають намір прояснити, навіщо Казахстану знадобилася допомога сил ОДКБ

США прагнуть прояснити, чому влада Казахстану звернулася за допомогою до ОДКБ для придушення заворушень, заявив у п'ятницю голова Держдепу Ентоні Блінкен.

"У влади Казахстану є все для того, щоб самостійно розібратися з протестами. Тому незрозуміло, чому їм знадобилася допомога ззовні", - сказав він журналістам у Вашингтоні.

"Ми прагнемо отримати більше інформації про це", - додав Блінкен.

Він повторив, що США слідкуватимуть за діями сил ОДКБ та закликав їх не порушувати права людини.

"Те, що відбувається там (у Казахстані - ІФ), сильно відрізняється від того, що ми бачимо біля кордонів України. Проте один із уроків, піднесених нам новітньою історією, полягає в тому, що коли до вас додому приходить Росія, то потім із часом буває складно домогтися її відходу", - додав держсекретар США.

Як повідомлялося, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести у всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 і 5 січня в Алма-Аті відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі.

Зранку 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

У четвер у прес-службі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.