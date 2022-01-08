Події

07:15 08.01.2022

Минулої доби зафіксовано три порушення режиму тиші на Донбасі

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Минулої доби зафіксовано три порушення режиму тиші на Донбасі

Минулої доби, 7 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

"Поблизу Катеринівки російські найманці обстрілювали позиції українських військ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У бік Кам'янки найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Недалеко від Новотошківського противник відкривав вогонь з автоматичних і станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів", - зазначено у ранковому зведенні ООС у суботу.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає.

"Станом на 7 годину ранку, 8 січня, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - зазначили в ООС.

 

 

Теги: #зведення #оос
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