Нарощування РФ військового потенціалу та загрозлива риторика сигналізують про реальний ризик нового збройного конфлікту в Європі, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Нарощування Росією військової могутності не припинялося, воно триває. Вони поступово нарощують більшу кількість військ, засобів. Ми бачимо озброєні підрозділи, артилерію, війська у бойовій готовності, засоби радіоелектронної боротьби, обладнання та багато військового потенціалу, який поступово нарощується в (країні – ІФ) ) та навколо України", - сказав Столтенберг на прес-конференції за результатами позачергової зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі в п'ятницю.

Він зазначив, що нарощування військового потенціалу Росією, агресивна риторика та її агресія стосовно України та Грузії раніше спрямовують сигнал про реальний ризик нового збройного конфлікту в Європі.

"Виклик полягає в тому, що коли ти бачиш це поступове нарощування військової могутності, разом із загрозливою риторикою "якщо ви не зробите саме так, як ми говоримо, і не погодитеся на наші вимоги", які, як вони знають, є неприйнятними, порушують головні принципи європейської Безпеки, разом із послужним списком Росії, яка застосувала силу проти сусідів раніше - Грузії та України. Можливості, риторика, послужний список, звичайно, це спрямовує сигнал про реальний ризик нового збройного конфлікту в Європі", - наголосив генсек.

Він додав, що тому важливим є діалог, і тому він вітає, що Росія бажає зустрітися на Раді НАТО-Росія, що є позитивним сигналом.