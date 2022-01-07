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12:52 07.01.2022

ДБР спростувало інформацію про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал"

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ДБР спростувало інформацію про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал"

Державне бюро розслідувань назвало неправдивою інформацію про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдинг "Вільні медіа", та заявило, що арешт на корпоративні права на зазначені канали та їхні активи не накладали.

"Наголошуємо, що у зв'язку з прийняттям згаданого судового рішення (про арешт майна, корпоративних прав, власником яких згідно з державними реєстрами є Петро Порошенко – ІФ) будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося", - повідомила прес-служба ДБР у п'ятницю.

У ДБР наголосили, що суд наклав арешт виключно на майно, корпоративні права, власником яких є п'ятий президент України.

"Підкреслюємо, що рішенням суду заборонено лише відчужувати заарештоване майно, що не позбавляє власника користуватися іншими правами", - зазначено в повідомленні.

У ДБР нагадали, що за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні із закупівлі вугілля з території "ДНР/ЛНР".

У зазначеному кримінальному провадженні повідомлено про підозру двом народним депутатам України, один з яких п'ятий президент України, колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості й топ-менеджеру часів екс-президента України Віктора Януковича.

6 січня 2022 року Печерський районний суд Києва розглянув клопотання прокурора у кримінальному провадженні та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке згідно з державними реєстрами належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.

Як повідомлялося, 20 грудня 2021 року ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко, який перебуває у відрядженні до ЄС, 6 січня заявив, що повернеться в Україну 17 січня.

Того самого дня Печерський райсуд Києва підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка.

Партія "Європейська солідарність" 6 січня заявила, що Печерський районний суд Києва, ухвалюючи рішення про арешт активів Порошенка, заарештував також майно телеканалів "Прямий" та "5 канал".

Теги: #дбр #спростування #телеканали #порошенко
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