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22:45 06.01.2022

Адвокат Головань заявив, що ДБР відомо про заплановані візити Порошенка до Стамбула та Варшави

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Адвокат Головань заявив, що ДБР відомо про заплановані візити Порошенка до Стамбула та Варшави

Адвокат лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що Державному бюро розслідувань (ДБР) відомо про заплановані візити Порошенка до Стамбула та Варшави, а також про те, що за п'ятим президентом ведеться незаконне стеження, повідомила прес-служба "Євросолідарності".

"Повідомлення ДБР щодо купівлі авіаквитків свідчить тільки про те, що за п’ятим Президентом ведеться незаконне стеження. У такому разі, варто піти далі і оприлюднити записи розмов, які свідчать про попереднє планування закордонних візитів п’ятого Президента", - цитує прес-служба слова Голованя.

"У черговому анонімному тексті хтось у ДБР робить карколомні висновки з того, коли помічники Петра Порошенка купили йому квитки. Той факт, що не тільки ДБР, а й інші українські спецслужби не з державою-агресором змагаються, а на виконання забаганок Зеленського незаконно стежать за П’ятим Президентом – загальновідомий", – наголосив Головань.

Він наголосив, що необхідно опублікувати записи розмов, що свідчать про завчасне узгодження зустрічей Порошенка з Вселенським Патріархом та провідними європейськими політиками, якщо визнано факт незаконного стеження, прослуховування телефонів та месенджерів.

Як повідомлялося, у Державному бюро розслідувань (ДБР) заявляють, що п'ятий президент України (2014-19), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко не планував своєї закордонної поїздки до висування йому підозри.

 

 

 

Теги: #дбр #адвокат #порошенко
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