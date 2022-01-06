Суд заарештував активи та рахунки телеканалів "Прямий" та "5 канал"

Печерський районний суд Києва, ухвалюючи рішення про арешт активів п'ятого президента України Петра Порошенка, заарештував також майно телеканалів "Прямий" та "5 канал", повідомляє партія "Європейська солідарність".

"Крім майна Порошенка, суддя Бортницька-Татарова заарештувала активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу". Це чітко показує, що насамперед режим Зеленського прагне покласти край свободі слова, унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі", - йдеться в заяві партії, оприлюдненій у четвер.

Водночас наголошується, що телеканали з листопада 2021 року не належать Порошенку.

"Але це не заважає Офісу президента накладати на них арешт, демонструючи повний правовий "бєспрєдєл" і свої справжні наміри – зачистити інформаційний простір країни", - наголошують у партії.

"Євросолідарність" також зазначила, що арешт майна Порошенка є незаконним і неправосудним, а суддя Бортницька, яка ухвалила рішення, винесла його в ситуації конфлікту інтересів, бо заступник голови Офісу президента Олег Татаров раніше був її науковим керівником під час захисту дисертації.

"В умовах карколомного зростання зовнішньої загрози, російського вторгнення у Казахстан, небаченої концентрації військ агресора на кордонах України влада, замість того, щоб консолідувати українське суспільство для протистояння Путіну, розпалює внутрішнє протистояння. Тим самим необачно і безвідповідально послаблює фронт протидії російській агресії", – наполягають у "Євросолідарності".

Як повідомлялося, 20 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав.

Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського".

Сам нардеп заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко, який перебуває у відрядженні до ЄС, 6 січня заявив, що повернеться в Україну 17 січня.

Того самого дня Печерський райсуд Києва підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка. Суддя, яка оголошувала ухвалу під час засідання, перерахувала все майно та активи п'ятого президента, на які накладено арешт. Серед них, зокрема, належні Порошенку квартири у Вінниці та Києві, садиба в Козині, земельні ділянки, акції у низці приватних компаній. "Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим прокурором. Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено… в суді апеляційної інстанції", - наголосила суддя.

Вона додала, що оприлюднення повного тексту зазначеної ухвали призначено на 12:00 14 січня 2022 року.