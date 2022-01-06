Події

15:18 06.01.2022

В Офісі генпрокурора підтвердили накладення арешту на майно Порошенка

2 хв читати
В Офісі генпрокурора підтвердили накладення арешту на майно Порошенка

За клопотанням прокурора Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного п'ятого президента України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Печерський районний суд м. Києва розглянув клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про арешт майна підозрюваного у кримінальному провадженні п’ятого президента України, повноваження якого припинено. Суд ухвалив рішення про накладення арешту на майно підозрюваного, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. Зокрема, це об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що подання та розгляд клопотання відбулися з дотриманням усіх процесуальних норм.

В Офісі генерального прокурора також нагадали, що народний депутат України - п'ятий президент України підозрюється в тому, що за попередньою змовою групою осіб сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України, поставивши енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій.

"Отже, було підірвано економічну безпеку держави в 2014-2015 роках та позбавлено її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів. Також своїми діями він надав Російській Федерації ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення підривної діяльності проти неї", - йдеться у повідомленні.

Санкції кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна або без такої.

Досудове розслідування продовжують та здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.

Теги: #порошенко #офіс_генпрокурора
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:12 06.01.2022
Арешт накладено на рухоме та нерухоме майно Порошенка, власником якого він числиться у реєстрах, роз'яснили в Офісі генпрокурора

Арешт накладено на рухоме та нерухоме майно Порошенка, власником якого він числиться у реєстрах, роз'яснили в Офісі генпрокурора

15:12 06.01.2022
Адвокати Порошенка оскаржать рішення Печерського суду про арешт майна п'ятого президента

Адвокати Порошенка оскаржать рішення Печерського суду про арешт майна п'ятого президента

14:53 06.01.2022
Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

13:14 06.01.2022
АМКР заявляє про неправдивість інформації прокуратури щодо обмежених арештів рахунків, компанія не може виплачувати зарплату

АМКР заявляє про неправдивість інформації прокуратури щодо обмежених арештів рахунків, компанія не може виплачувати зарплату

10:34 06.01.2022
Адвокат заявив про спробу грубого порушення закону владою через спробу таємного розгляду клопотання про арешт майна Порошенка

Адвокат заявив про спробу грубого порушення закону владою через спробу таємного розгляду клопотання про арешт майна Порошенка

09:32 06.01.2022
Порошенко заявляє, що повернеться в Україну 17 січня

Порошенко заявляє, що повернеться в Україну 17 січня

19:19 04.01.2022
ДБР спростувало інформацію про відкликання із суду клопотання про арешт Порошенка

ДБР спростувало інформацію про відкликання із суду клопотання про арешт Порошенка

19:28 02.01.2022
Європейський конгрес українців висловив стурбованість відкриттям справи проти Порошенка

Європейський конгрес українців висловив стурбованість відкриттям справи проти Порошенка

07:43 01.01.2022
Подружжя Порошенків привітало українців із новим роком одночасно з Зеленським

Подружжя Порошенків привітало українців із новим роком одночасно з Зеленським

15:39 31.12.2021
Верховний Суд визнав правоту Порошенка у справі за позовом Шарія

Верховний Суд визнав правоту Порошенка у справі за позовом Шарія

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МВС Казахстану повідомило про 2,3 тис. затриманих та загибель 18 силовиків

Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

У Сєвєродонецьку чоловік погрожував кинути гранату з вікна багатоповерхівки

КМДА закликає представників християнських конфесій дотримуватися протиепідемічних заходів під час Різдвяних богослужінь

У ДСНС попереджають українців про погіршення погодних умов в окремих областях

ОСТАННЄ

МВС Казахстану повідомило про 2,3 тис. затриманих та загибель 18 силовиків

Глава МЗС Великої Британії відвідає Київ у січні

"МАУ" вивчає можливість звернення до арбітражу щодо відшкодування Іраном збитків за збитий літак

Латвія відправить Україні зброю та техніку

Комендатура Алмати повідомляє про знищення "терористів" біля будівлі поліції Алмалинського району

Релігійні заходи відбуватимуться без парафіян під час дії НС у Казахстані - держТБ

Міжнародна група з координації та допомоги працюватиме за нормами міжнародного права над відшкодуванням Іраном збитків за збиття літака "МАУ"

Саакашвілі продовжив висунутий тюремній владі ультиматум до кінця січня - адвокат

Шкільні канікули у Казахстані продовжили до 17 січня, студентам - до 24 січня

У Сєвєродонецьку чоловік погрожував кинути гранату з вікна багатоповерхівки

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА