В Офісі генпрокурора підтвердили накладення арешту на майно Порошенка

За клопотанням прокурора Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного п'ятого президента України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Печерський районний суд м. Києва розглянув клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про арешт майна підозрюваного у кримінальному провадженні п’ятого президента України, повноваження якого припинено. Суд ухвалив рішення про накладення арешту на майно підозрюваного, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. Зокрема, це об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що подання та розгляд клопотання відбулися з дотриманням усіх процесуальних норм.

В Офісі генерального прокурора також нагадали, що народний депутат України - п'ятий президент України підозрюється в тому, що за попередньою змовою групою осіб сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України, поставивши енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій.

"Отже, було підірвано економічну безпеку держави в 2014-2015 роках та позбавлено її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів. Також своїми діями він надав Російській Федерації ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення підривної діяльності проти неї", - йдеться у повідомленні.

Санкції кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна або без такої.

Досудове розслідування продовжують та здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.