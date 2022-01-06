Події

14:53 06.01.2022

Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

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Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

Печерський районний суд Києва підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка, якого українські правоохоронці підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму.

Відповідну ухвалу суду було оголошено під час судового засідання у четвер.

"Клопотання прокурора про накладення арешту на майно задовольнити", - йдеться в документі.

Суддя, яка оголошувала ухвалу під час засідання, перерахувала все майно та активи п'ятого президента, на які накладається арешт. Серед них, зокрема, квартири у Вінниці та Києві, садиба у Козині, земельні ділянки, які належать Порошенку, акції Порошенка у низці приватних компаній.

"Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим прокурором. Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено… в суді апеляційної інстанції", - наголосила суддя.

Вона додала, що оприлюднення повного тексту зазначеної ухвали призначено на 12:00 14 січня 2022 року.

Як повідомлялося, 20 грудня ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського". Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня Порошенко, який перебуває у відрядженні в ЄС, заявив, що повернеться до України 17 січня.

Пізніше адвокат п'ятого президента Ігор Головань заявив про спробу грубого порушення закону владою у зв'язку зі спробою таємного розгляду клопотання про арешт майна п'ятого президента у Печерському районному суді міста Києва.

 

Теги: #порошенко #майно #арешт
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