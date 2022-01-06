Прогноз погоди на Різдво: святкуємо комфортно!

Цього року гуляти та ходити в гості на Різдво буде особливо приємно. За даними Sinoptik.ua, вихідний обійдеться без опадів та сильних морозів — у всіх регіонах країни очікується температура близько 0 °С з невеликим вітром до 8 м/с.

Погода на Різдво у західних регіонах

На Заході України вдень температура повітря становитиме від -1 до +2 °С, погода буде хмарною, але без опадів. Лише у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях рано вранці пройде невеликий сніг.

До Карпат на Різдво, за даними Sinoptik.ua, прийдуть помірні морози — до -14 °С у Буковелі та до -8 °С на Драгобраті. Погода при цьому буде ясною, опадів не очікується. Але не забувайте, що на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається третій рівень сніголавинної небезпеки. Сніг слабо закріплений на крутих схилах, і спровокувати сходження лавини може будь-що.

Погода на Півночі України

На Різдво у Сумській, Чернігівській та Житомирській областях температура повітря коливатиметься від -1 °С до +2 °С. Уночі з 6 на 7 січня, за даними Sinoptik.ua, тут пройде сніг, а у святковий день очікується ясна погода.

Погода в південних та східних областях

В Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях стовпчики термометрів удень піднімуться до +3–4 °С. Вранці буде хмарно, але ближче до обіду небо виясниться. Опадів не передбачається, тому можна сміливо планувати відвідування святкових локацій та різдвяних ярмарків.

Погода в Центрі

У Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях термометри покажуть близько 0 °С. У ніч на Різдво можливий невеликий дощ зі снігом. У Києві вдень очікується -2 °С, без опадів, але погода протягом дня буде похмурою. Тим яскравіше і казковіше виглядатиме святкова ілюмінація на вулицях. Виходьте гуляти всією родиною чи з друзями — насолоджуйтесь новорічними канікулами!

Народні прикмети на Різдво

Згідно з народними прикметами, сніжне Різдво віщує щедрий урожай пшениці, а відлига — холодну весну. Яскравий місяць і зірки на небі — до швидких суворих морозів. Утім, для наших предків набагато важливішими на Різдво були не погодні знаки, а атмосфера в оселі! Вони вважали, що 7 січня в жодному разі не можна сваритися, щоб не злякати щастя та удачу в новому році.