В Естонії за підозрою у корупції затримано екс-главу МВС

Центральна кримінальна поліція Естонії затримала за підозрою у хабарництві колишнього міністра внутрішніх справ Айна Сеппіка та його синів Сійма та Сулева, а також Індрека за підозрою у дачі хабара.

"Вони були затримані 4 січня за підозрою у хабарі на суму понад 100 000 євро, з яких 25 000 євро було переведено", - повідомив у понеділок департамент поліції та прикордонної охорони.

Двоє підозрюваних - Сійм та Індрек - залишаються затриманими, а Айн і Сулев відпущені на волю.

За словами голови Центрального бюро боротьби з економічними злочинами кримінальної поліції Лехо Лаурі, зібрані в рамках кримінального провадження дані вказують на те, що підозрювані хотіли домогтися сприятливого результату справи про банкрутство шляхом підкупу та виключити судові позови проти них.

Провадження у справі ведеться Центральною кримінальною поліцією під керівництвом прокуратури.