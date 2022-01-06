Події

07:59 06.01.2022

В Естонії за підозрою у корупції затримано екс-главу МВС

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В Естонії за підозрою у корупції затримано екс-главу МВС

Центральна кримінальна поліція Естонії затримала за підозрою у хабарництві колишнього міністра внутрішніх справ Айна Сеппіка та його синів Сійма та Сулева, а також Індрека за підозрою у дачі хабара.

"Вони були затримані 4 січня за підозрою у хабарі на суму понад 100 000 євро, з яких 25 000 євро було переведено", - повідомив у понеділок департамент поліції та прикордонної охорони.

Двоє підозрюваних - Сійм та Індрек - залишаються затриманими, а Айн і Сулев відпущені на волю.

За словами голови Центрального бюро боротьби з економічними злочинами кримінальної поліції Лехо Лаурі, зібрані в рамках кримінального провадження дані вказують на те, що підозрювані хотіли домогтися сприятливого результату справи про банкрутство шляхом підкупу та виключити судові позови проти них.

Провадження у справі ведеться Центральною кримінальною поліцією під керівництвом прокуратури.

 

 

Теги: #корупція #мвс #естонія
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