Китайське місто Сіань оголосило про повне закриття аеропорту через COVID-19

Щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції, міжнародний аеропорт адміністративного центру китайської провінції Шеньсі з 5 жовтня закритий для міжнародних авіарейсів, повідомили в четвер китайські ЗМІ з посиланням на рішення міської влади.

Раніше аеропорт 13-міліонного Сіаня був закритий лише для внутрішніх авіарейсів.

Заходи ізоляції в Сіані були введені після того, як кількість випадків захворювання в місті почала зростати з 9 грудня. Сумарно у місті було зафіксовано близько 2 тис. випадків зараження, які не ввезені з-за кордону.

Ці заходи містили скасування всіх внутрішніх авіарейсів із Сіаню, обмеження руху поїздів та міжміського автотранспорту. Заборонені всі масові заходи, влада вимагає від мешканців не залишати будинки за винятком невідкладних випадків. Відвідувати магазини для придбання товарів та продуктів першої необхідності дозволено лише одній людині в сім'ї один раз на два дні.

Раніше Центральна комісія з перевірки дисципліни КНР повідомила, що 26 чиновників у Сіані було притягнуто до відповідальності за погану роботу у сфері профілактики та боротьби з COVID-19.

Разом із тим, як свідчать дані Держкомздоров'я КНР, жорсткий локдаун поки не дозволив різко знизити темпи поширення інфекції в Сіані, минулої середи в місті було виявлено 63 нових "внутрішніх" випадків.

Більше того, як повідомив Держкомітет охорони здоров'я, у КНР намітився новий центр зараження коронавірусом - провінція Хенань, де в середу зафіксували 64 випадки "внутрішнього" зараження зі 132 цієї категорії.

Влада Китаю вживає найсуворіших заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 перед проведенням у Пекіні зимових Олімпійських ігор, запланованих на 4-20 лютого.

Загалом у материковому Китаї за час пандемії було зареєстровано 131 тис. 121 випадок зараження коронавірусом, від пов'язаних із ним захворювань померло 4 363 особи, у 2021 році – один.