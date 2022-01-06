ОДКБ спрямовує миротворчі сили до Казахстану

Рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) вирішила направити до Казахстану миротворчі сили.

"Радою колективної безпеки ОДКБ схвалено рішення про направлення Колективних миротворчих сил ОДКБ до Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки в країні", - повідомили у прес-службі ОДКБ.

Раніше на сайті Кремля з'явився текст заяви голови Ради колективної безпеки ОДКБ – прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна про рішення направити до Казахстану миротворчі сили ОДКБ.

"У зв'язку зі зверненням президента Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликаної, зокрема, втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку схвалила рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ у Республіку Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні", - йдеться у заяві, текст якої розміщено на сайті Кремля.

Згідно з офіційними даними, загальна чисельність миротворчих сил Організації Договору про колективну безпеку – близько 3 600 осіб. Ці контингенти призначені для участі у миротворчих операціях ОДКБ. Для комплектування миротворчих сил країни – учасниці організації відповідно до свого національного законодавства виділяють на постійній основі миротворчі контингенти.

Миротворчі контингенти держав-членів ОДКБ – спеціально підготовлений військовий, міліцейський (поліцейський) та цивільний персонал, а також сили та засоби, що надаються країнами – учасницями організації миротворчих сил ОДКБ.

До ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан.