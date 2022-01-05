Вісім поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії загинули під час протестів у Казахстані - ЗМІ з посиланням на МВС республіки

У ході заворушень у Казахстані 317 співробітників поліції і військовослужбовців Нацгвардії зазнали поранень, вісім людей загинули, повідомляють ЗМІ з посиланням на прес-службу міністерства внутрішніх справ республіки.

"У низці регіонів країни сьогодні продовжилися заворушення, вандалізм, організовані провокаторами і хуліганськими елементами. Атака відбувалась із застосуванням каміння, арматури, біт, запальної суміші. Нападу були піддані частина об'єктів держуправління, життєзабезпечення, торгівлі, громадського харчування та банківських послуг, а також спецтранспорт охорони здоров’я, протипожежної служби та майно звичайних громадян", - цитує портал Tengrinews.kz повідомлення прес-служби.

За даними МВС, зафіксовано випадки перешкоджання госпіталізації поранених.

"Від рук безчинного натовпу постраждали сотні людей, які забезпечують правопорядок і здоров'я населення - правоохоронців, медиків, простих мешканців, зокрема 317 співробітників поліції і військовослужбовців Нацгвардії отримали поранення, загинули вісім", - повідомили у МВС.

Наразі, за даними відомства, органи внутрішніх справ вживають усіх необхідних заходів для недопущення ескалації ситуації.

"Низка підбурювачів та учасників заворушень, які порушили закони, притягуються до кримінальної та адміністративної відповідальності. МВС закликає мешканців не піддаватися на провокації та попереджає про відповідальність за протиправні дії", - додали в міністерстві.