Події

18:10 05.01.2022

Керівництво "Укрліктрав" підозрюється в незаконному продажу врожаю на 22 млн грн

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Керівництво "Укрліктрав" підозрюється в незаконному продажу врожаю на 22 млн грн

Служба безпеки України (СБУ) викрила схему розкрадання та продажу врожаю керівництвом ДП "Укрліктрави", яке шляхом продажу вирощеного на землях держпідприємства врожаю за заниженими цінами завдало державі понад 22 млн грн збитків.

"До схеми було залучено керівництво держпідприємства. Посадовці, зловживаючи службовим становищем, підписували "вигідні" договори із підконтрольними приватними підприємствами. А саме - про купівлю-продаж сільськогосподарської продукції за значно нижчою від ринкової вартістю. Згодом підприємці реалізовували придбану продукцію за ринковими цінами, зокрема на експорт", - йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

За даними відомства, продаж зловмисниками врожаю з 15 тис. га земель, що належать держпідприємству та його філіям, призвів до збитку державі на загальну суму понад 22 млн грн.

Під час обшуків, проведених у Києві та регіонах, виявлено документацію, що підтверджує протиправну діяльність, та незаконно реалізовану с/г продукцію на десятки млн грн.

СБУ уточнила, що всю незаконно реалізовану сільськогосподарську продукцію арештовано.

Відомство продовжує слідство у кримінальному провадженні за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Встановлюються всі особи, які причетні до незаконної діяльності.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (нині Міністерство економіки) у жовтні 2020 року ініціювало позаплановий внутрішній аудит держпідприємства "Укрліктрави" через інформацію про незадовільний фінансово-господарський стан підприємства.

Крім того, станом на 26 жовтня 2020 року підприємство не здало звіти до податкових органів за 2020 та 2021 роки, що є грубим порушенням.

Теги: #укрліктрави #сбу
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