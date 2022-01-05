Горить будівля адміністрації Алмати

У будівлі міського акімату Алмати виникла пожежа після того, як до неї увірвалися протестувальники, вона оповита димом.

Із вікон другого поверху виривається полум'я, видно густий чорний дим, уся будівля в диму, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Казахстан" із місця події.

Наразі штурм будівлі міської адміністрації триває в Алмати.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Казахстан", чути автоматні черги.

Із будівлі продовжує йти чорний дим, пожежників не видно. Біля входу стовпилося понад тисячу осіб. Чути крики "Алга, Казахстан!" (Уперед, Казахстане!).

Крім того, як повідомляють очевидці, учасники протестних мітингів в Актобі (адміністративний центр Актюбинської області на заході Казахстану) ввірвалися в будівлю акімату.

На поширюваних у соціальних мережах відео видно, як натовп бере штурмом будівлю.

Водночас десятки людей зібралися і біля будівлі обласного акімату в Костанаї (адміністративний центр Костанайської області). Як видно на кадрах, поширюваних очевидцями в соціальних мережах, поблизу акімату поліцейські виставили огорожі, проте демонстрантам вдалося прорватися до будівлі.

Схожа ситуація зараз спостерігається і біля будівлі акімату в Петропавловську (адміністративний центр Північноказахстанської області), до якого вийшли близько 50 осіб. Через деякий час поліцейським вдалося розігнати демонстрантів.

Мітинги тривають і в Павлодарі (адмінцентр Павлодарської області Казахстану). Десятки людей також зібралися біля адміністративної будівлі. Поліцейським поки що вдається тримати оборону перед акіматом. Відео поширюють очевидці в соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що в Алмати демонстранти увірвалися в будівлю адміністрації міста, було чути постріли.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв оголосив в Алмати, Мангістауській і Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.

Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку.