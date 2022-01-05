Протестувальники увірвалися в будівлю адміністрації Алмати, чути постріли

В Алмати демонстранти увірвалися в будівлю акімату (адміністрація міста), чути постріли.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Казахстан" із місця подій, протестувальники в Алмати вриваються в будівлю акімату через двері, розбиті вікна, судячи зі звуків, ламають обладнання.

За інформацією кореспондента, поліцейські, котрі стримують штурм демонстрантів, намагаються втекти, протестувальники їх б'ють.

Чути постріли.

Патрульні машини, які стояли на вулицях поруч із акіматом, поїхали. Над будівлею акімату валить чорний дим, передає кореспондент.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв оголосив в Алмати, Мангістауській і Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.

Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку.