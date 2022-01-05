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11:03 05.01.2022

В Ізраїлі виявили за добу рекордну від початку пандемії кількість випадків COVID-19 - понад 11,9 тис.

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В Ізраїлі виявили за добу рекордну від початку пандемії кількість випадків COVID-19 - понад 11,9 тис.

Медичні служби Ізраїлю за вівторок діагностували максимальну від початку пандемії кількість випадків COVID-19 за добу - 11 978, повідомляє в середу видання The Times of Israel.

Попередній рекорд - 11 435 - було зафіксовано 2 вересня під час хвилі захворюваності, спричиненої варіантом "дельта". Наразі, пояснює видання, в Ізраїлі, незважаючи на обмеження на подорожі та карантини, поширюється вкрай заразний варіант "омікрон".

Проте кількість смертей не зростає так само швидко, як захворюваність, що, за словами експертів, є результатом вакцинації.

Тепер, за даними The Times of Israel, Ізраїль, мабуть, є єдиною країною, яка пропонує четверту дозу вакцин особам від 60 років і старше, а також жителям з ослабленим імунітетом. Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет зазначав, що, за попередніми даними досліджень, четверта доза вакцини дає приблизно п'ятикратне зростання антитіл у вакцинованих.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, від початку пандемії в Ізраїлі було діагностовано понад 1,41 млн заражень, більше ніж 8,2 тис. пацієнтів із COVID-19 померли, а понад 1,35 млн осіб одужали.

Теги: #ізраїль #коронавірус
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