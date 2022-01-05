Події

09:44 05.01.2022

У США достатньо запасів вакцин від COVID-19 і "бустерів" для всіх жителів країни - Байден

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У США достатньо запасів вакцин від COVID-19 і "бустерів" для всіх жителів країни - Байден

У США достатньо запасів вакцин від COVID-19 і бустерних щеплень для абсолютно всіх жителів країни, заявив у вівторок американський президент Джо Байден.

"У нас достатньо бустерних щеплень для всієї нації", - сказав він під час виступу в Білому домі. Також Байден додав, що в США вистачає запасів і перших двох компонентів вакцин.

"Бустери" працюють", - запевнив президент США. За його словами, ці додаткові дози вакцини істотно знижують ризик ускладнень у разі зараження COVID-19.

Байден укотре розкритикував співгромадян, які не хочуть вакцинуватися, і пригрозив їм ризиком сильних ускладнень у разі зараження коронавірусом. Президент повідомив, що 35 млн осіб у США все ще не щеплені.

Також він закликав вакцинувати не тільки дорослих, а й дітей.

"Це все ще пандемія невакцинованих", - запевнив президент на тлі повідомлень, що надходять в останні тижні, про дедалі нові зараження щеплених конгресменів і співробітників його власної адміністрації.

Теги: #сша #вакцини #коронавірус
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