Події

17:26 04.01.2022

На півночі Львівської області знайшли нові артефакти часів Римської імперії

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На півночі Львівської області знайшли нові артефакти часів Римської імперії

Археологи виявили нові сенсаційні знахідки часів Римської імперії біля с. Карів Червоноградського району Львівської області, повідомляє департамент архітектури та містобудування Львівської обласної державної адміністрації.

"Розвідкові розкопки нововідкритої пам’ятки часів германських племен виявили два нові унікальні археологічні об'єкти: поховання з обрядовими предметами всередині та заглиблену споруду, призначення якої поки що залишається загадкою", - йдеться в повідомленні.

Знахідку датують початком ІІІ ст. н. е. і зараховують до вельбарської культури, яку залишили східногерманські племена готів.

"У похованні, крім людських решток, археологи знайшли фрагменти двох скляних кубків, аналогів яким в Україні немає. А також уламки рогового тришарового гребеня, бронзову застібку (фібулу), частини дерев'яної скриньки, оббитої бронзовими пластинками з декоративними цвяшками, й половинку жетона з білого пастового скла. Такі жетони використовували для римських настільних ігор", - розповіла директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обладміністрації Олена Василько.

Досліджувати околиці с. Карів почали в 2017 році. "Карів як археологічна знахідка — відкриття століття. І не тільки для України: бронзовий казан з атташами у вигляді чоловічих фігур, який ми віднайшли давніше, є третьою такою знахідкою у світі. Крім того, могильник свідчить, що на цих територіях проживали люди, про існування яких на українських теренах досі було не відомо. Припускаємо, що це група людей із Середнього Дунаю, які оселилися тут у результаті надзвичайних обставин, а саме через так звані Маркоманські війни 166-180 років", - розповів керівник розкопок, доцент кафедри археології Львівського національного університету ім. Івана Франка Ярослав Онищук.

Теги: #археологи #львівська_область #знахідки
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