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15:54 04.01.2022

Нардепи пропонують ставити жінок на військовий облік тільки за їхнім бажанням, крім медиків

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Нардепи пропонують ставити жінок на військовий облік тільки за їхнім бажанням, крім медиків

Група народних депутатів пропонує ставити жінок на військовий облік тільки за їхнім бажанням, крім тих, що мають медичну спеціалізацію.

Відповідний законопроект № 6482 "Про внесення змін до ст.1 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Автори законопроекту пропонують, щоб жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену відповідній військовій обліковій спеціальності з переліку, затвердженого Міністерством оборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних за власним бажанням.

"Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену медичній діяльності, ставляться на військовий облік військовозобов'язаних", - йдеться в законопроекті.

Серед авторів законопроекту переважно народні депутати з фракції "Слуга народу", зокрема Максим Бужанський, Марія Мезенцева, Максим Ткаченко.

Теги: #жінки #рада #військовослужбовці
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