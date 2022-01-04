Реформа шкільного харчування запрацювала з 1 січня - Держпродспоживслужба

Перехідний період з оновлення системи закупівель і освоєння нових технологічних карт у рамках реформи шкільного харчування завершився 1 січня 2022 року, оновлене меню для шкільних їдалень складається зі 160 страв з обмеженим вмістом солі, цукру, жирів рослинного і тваринного походження і субпродуктів, повідомляється на сайті Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів у вівторок.

За даними відомства, всі шкільні заклади з 1 січня 2022 року зобов'язані скоротити кількість цукру у стравах у 2-2,5 разу - до 7,5 г на один прийом їжі; збільшити кількість фруктів до 100 г в один прийом їжі; зменшити кількість хліба на один прийом їжі з 60-80 г до 30-50 г; збільшити кількість м'яса птиці та молочних продуктів під час формування меню.

При цьому близько 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження. Картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше ніж двічі на тиждень. Заборонено відварювати овочі для приготування салатів наступного дня, а салати треба заправляти безпосередньо перед видачею.

Під час формування меню слід віддавати перевагу продуктам із вищим вмістом харчових волокон (наприклад, гречці замість рису); віддавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок і насіння; м'ясні страви треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами або салатами.

За даними Держпродспоживслужби, насичені жири у стравах не повинні становити більше ніж 10% від загальної кількості калорій.

Використовувати плавлений сир не дозволяється. Сіль можна використовувати тільки йодовану і тільки для приготування їжі. Заборонено також використовувати соуси та майонези (крім кетчупу), а питна вода має бути завжди доступна під час прийому їжі. Сік можна пропонувати в обмеженій кількості без додавання цукру та підсолоджувачів.

У шкільних буфетах заборонено продавати солодкі хлібобулочні вироби, продукти з високим вмістом цукру або солі, консервантів, барвників і ароматизаторів, газовані напої, м'ясні та рибні продукти промислового й кулінарного виробництва, непастеризовані соки та молочні продукти, каву та гриби.

Як повідомлялося, презентація нового шкільного меню відбулася у травні 2021 року за участю першої леді країни Олени Зеленської, міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, заступника міністра економіки Сергія Глущенка, глави Держпродспоживслужби Владислави Магалецької та шеф-кухаря Євгена Клопотенка.