У Дніпровському районі Києва на пожежі двоповерхового складу постраждала одна людина

Внаслідок пожежі у двоповерховій виробничо-складській будівлі у Дніпровському районі Києва постраждала одна людина, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"3 січня о 01:18 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Алматинській, 8 у Дніпровському районі столиці. Рятувальники встановили, що пожежа виникла у двоповерховій виробничо-складській будівлі", - йдеться у повідомленні.

Пожежники о 03:18 локалізували займання на площі 500 кв. м та о 03:57 - ліквідували.

Як зазначається, до прибуття пожежних підрозділів до медиків звернувся чоловік із підозрою на отруєння продуктами горіння. Його госпіталізували до лікарні.

Зазначається, що складність гасіння пожежі полягала у відсутності на території основних джерел протипожежного водопостачання. Усі об'єктові пожежні гідранти, які мають забезпечити рятувальників водою для гасіння, були у неробочому стані. Внаслідок цього пожежники прокладали магістральні лінії від найближчого вуличного пожежного гідранта. Загалом довжина магістральних ліній становила приблизно 600 метрів.

На місці пожежі працювали дев'ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 37 людей особового складу.

Причини та обставини цієї пожежі встановлять правоохоронці.