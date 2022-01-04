У Запоріжжі побили поліцейського, нападника затримали

У Запоріжжі напали та побили поліцейського, зловмисника затримали правоохоронці, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"У Запоріжжі затримано громадянина, який завдав поліцейському тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

У МВС повідомили, що на поліцейського напав раніше засуджений чоловік, який у грубій формі висловлювався у бік правоохоронця. Після цього чоловік завдав йому травм голови.

"У порядку ст. 208 КПК України зловмисника затримано. Тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.