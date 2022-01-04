Події

06:57 04.01.2022

Блінкен обговорив із колегами з "Бухарестської дев'ятки" ситуацію навколо України

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Блінкен обговорив із колегами з "Бухарестської дев'ятки" ситуацію навколо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен у понеділок під час телефонної розмови з колегами з "Бухарестської дев'ятки" обговорив тему присутності військ Росії поблизу кордону з Україною, а також заявив про необхідність єдиної позиції НАТО щодо української кризи, повідомляє Держдеп США.

"Держсекретар і міністри закордонних справ ("Бухарестської дев'ятки" - ІФ) обговорили дестабілізаційне нарощування військової могутності РФ уздовж українського кордону, а також необхідність єдиної, відкритої та рішучої позиції НАТО для колективної оборони союзників та співпраці з питань, що викликають загальне занепокоєння", - йдеться у повідомленні. у заяві представника держдепу Неда Прайса.

У документі зазначається, що Блінкен також заявив про відданість США тісним консультаціям та координації з усіма трансатлантичними союзниками та партнерами щодо досягнення деескалації навколо України "за допомогою стримування, оборони та діалогу".

До "Бухарестської дев'ятки" входять Румунія, Болгарія, Чехія, Угорщина, Словаччина, Польща, Естонія, Латвія та Литва.

 

 

Теги: #сша #європа #розмова #україна
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