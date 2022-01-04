Блінкен обговорив із колегами з "Бухарестської дев'ятки" ситуацію навколо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен у понеділок під час телефонної розмови з колегами з "Бухарестської дев'ятки" обговорив тему присутності військ Росії поблизу кордону з Україною, а також заявив про необхідність єдиної позиції НАТО щодо української кризи, повідомляє Держдеп США.

"Держсекретар і міністри закордонних справ ("Бухарестської дев'ятки" - ІФ) обговорили дестабілізаційне нарощування військової могутності РФ уздовж українського кордону, а також необхідність єдиної, відкритої та рішучої позиції НАТО для колективної оборони союзників та співпраці з питань, що викликають загальне занепокоєння", - йдеться у повідомленні. у заяві представника держдепу Неда Прайса.

У документі зазначається, що Блінкен також заявив про відданість США тісним консультаціям та координації з усіма трансатлантичними союзниками та партнерами щодо досягнення деескалації навколо України "за допомогою стримування, оборони та діалогу".

До "Бухарестської дев'ятки" входять Румунія, Болгарія, Чехія, Угорщина, Словаччина, Польща, Естонія, Латвія та Литва.