4 січня: Яке сьогодні свято

Сьогодні святкуємо Всесвітній день абетки Брайля, День Ньютона та Національний день спагеті у США.

Всесвітній день абетки Брайля

4 січня — Всесвітній день азбуки Брайля, заснований резолюцією Генасамблеї ООН 17 грудня 2018 року, з метою підвищення поінформованості щодо важливості Абетки Брайля як одного із засобів спілкування для повної реалізації прав людей зі слабким зором.

День Ньютона

Вчені, дослідники, студенти та аспіранти природничих наук, просто любителі наукових знань та експериментів щороку 4 січня святкують День Ньютона. Дата присвячена Дню народження великого вченого, який відкрив закон всесвітнього тяжіння.

Церковне свято:

Цього дня православна церква вшановує пам'ять святої Анастасії. Вона жила в III столітті в Римі за часів правління імператора Діоклетіана, відомого гоніннями християн. Свята Анастасія отримала прізвисько Узорішительниця, бо намагалася, як могла, полегшити ув'язненим життя. А потрапили вони до в'язниці саме за віру. Також Анастасії молилися жінки, щоб легко звільнитися від інших "уз" - вагітності.

Традиції:

Свята Анастасія відома як покровителька вагітних жінок. Існував звичай вишивати рушники-обереги, які допомагали жінці легше народити.

У цей день:

1919 - Рада Східної Галичини ухвалила рішення про приєднання до України;

1919 - Українська Центральна Рада заборонила обіг в Україні російських, німецьких та австрійських грошей;

1943 - Журнал "Тime" за підсумками 1942 року назвав "людиною року" Сталіна

1970 - Учасники гурту The Beatles востаннє зібралися разом на студії для запису пісні Let It Be.

1985 - У пологовому будинку північного Лондона народилася дівчинка у першої в світі сурогатної матері;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм;

2004 - Марсохід "Спіріт" здійснив посадку на Марсі;

2004 - У результаті "Революції троянд" президентом Грузії обрано Міхеіла Саакашвілі.

Іменини: Анастасія, Богдан, Федота, Євтихіана, Бориса, Оскара.