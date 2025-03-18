Зеленський прибув з візитом до Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський у вівторок прибув із офіційним візитом до Фінляндії.

"Маємо честь вітати президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську у Фінляндії.", - написав президент Фінляндії Александр Стубб в соцмережі Х.

Як повідомляє Офіс президента республіки Фінляндія, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська здійснять офіційний візит до Фінляндії у середу, 19 березня 2025 року. Візит прийматимуть президент Фінляндської Республіки Александр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб.

Офіційні переговори будуть присвячені підтримці Фінляндією України та крокам, спрямованим на припинення російської агресії. Окрім президентів, у дискусіях візьмуть участь, зокрема, міністр фінансів Ріікка Пурра (Riikka Purra), міністр оборони Антті Хякканен (Antti Häkkänen) та міністр закордонних справ Еліна Валтонен (Elina Valtonen).

По завершенні раунду перемовин президенти проведуть спільну пресконференцію, повідомляється, що після неї до переговорів також приєднаються представники компаній оборонної промисловості.

Програма президента Зеленського також включатиме зустрічі зі спікером парламенту Юссі Халла-ахо (Jussi Halla-aho) та прем'єр-міністром Петтері Орпо (Petteri Orpo.

У другій половині дня президенти Стубб та Зеленський з дружинами зустрінуться зі студентами Гельсінського університету, після чого президенти візьмуть участь у дискусійній сесії.

За інформацією приймаючої сторони, під час візиту пані Сюзанна Іннес-Штубб та пані Олена Зеленська матимуть окрему програму на додаток до спільної програми. Вони відвідають початкову школу у супроводі Міністра освіти Андерса Адлеркрейца (Anders Adlercreutz). Програма також включає зустріч з ректором Гельсінського університету, президентом Університету Тампере та професорами обох університетів.

Як повідомлялось, востаннє президент Стубб і президент Зеленський зустрічалися в Лондоні 2 березня.