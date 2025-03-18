В Кремлі стверджують, що Путін після розмови з Трампом дав команду призупинити удари по енергоінфраструктурі і провести обмін полоненими

Володимир Путін після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом у вівторок дав команду припинити удари по українській енергетичній інфраструктурі, повідомляється на сайті голови держави-агресора.

"Під час бесіди Дональд Трамп висунув пропозицію про взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Володимир Путін позитивно відгукнувся на цю ініціативу і одразу дав російським військовим відповідну команду", - йдеться в повідомленні.

Також Путін заявив, що 19 березня між російською та українською сторонами начебто буде здійснено обмін полоненими 175 на 175 осіб. "Крім того, як жест доброї волі буде передано 23 важко поранених українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медичних установах", - заявили в Кремлі.

"Лідери підтвердили намір продовжити зусилля щодо досягнення українського врегулювання у двосторонньому режимі... З цією метою створюються російська та американська експертні групи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, речниця Білого Дому Керолайн Левітт повідомила, що Трамп та Путін під час телефонної розмови домовилися про те, що рух до миру в Україні розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру.