Інтерфакс-Україна

Події

19:22 18.03.2025

Бундестаг схвалив "Борговий пакет", - зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

1 хв читати
Бундестаг схвалив "Борговий пакет", - зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

Парламент ФРН необхідною більшістю у дві третини голосів ухвалив "Борговий пакет" – поправки до Основного закону, внесені партіями ХДС/ХСС та СДПН, що звільняють від обмежень видатки на оборону і безпеку, включно з видатками на розвідувальні служби та допомогу Україні в розмірі понад 1% ВВП, від дії боргового гальма, повідомляє tagesschau.de.

Також було затверджено спеціальний фонд у розмірі EUR 500 млрд, що фінансується за рахунок запозичень, для вкладення коштів в інфраструктуру Німеччини протягом наступних 12 років.

За поправки проголосували513 депутатів, 207 – проти. Утрималися не було. Більшість у дві третини голосів вимагала 489 голосів "за". Пакет був обговорений і проголосований парламентом у старому складі.

Так зване "боргове гальмо" в Німеччині – це конституційне обмеження на запозичення, встановлене для контролю над державним боргом. Його було запроваджено 2009 року після фінансової кризи. Згідно з ним, структурний дефіцит бюджету федерального уряду не повинен перевищувати 0,35% ВВП.

Тепер законопроєкт мають передати до Бундесрату – органу представництва земель Німеччини, де він повинен буде отримати остаточне схвалення в п'ятницю.

 

Теги: #допомога_україні #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:14 18.03.2025
Бундестаг схвалив "Борговий пакет", - зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

Бундестаг схвалив "Борговий пакет", - зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

13:57 17.03.2025
У новому пакеті військової допомоги від Німеччини – 24 бронемашини MRAP та 3 СЗУ Gepard

У новому пакеті військової допомоги від Німеччини – 24 бронемашини MRAP та 3 СЗУ Gepard

13:31 17.03.2025
Україна екстрадувала громадянина Німеччини - колишнього військового ЗСУ

Україна екстрадувала громадянина Німеччини - колишнього військового ЗСУ

18:08 15.03.2025
Сибіга: Україна, як ніхто інший, зацікавлена у припиненні розпочатої Росією війни

Сибіга: Україна, як ніхто інший, зацікавлена у припиненні розпочатої Росією війни

16:55 15.03.2025
Рішення німецьких парламентарів збільшити оборонні витрати свідчать про усвідомлення ЄС своєї геополітичної ролі - Климпуш-Цинцадзе

Рішення німецьких парламентарів збільшити оборонні витрати свідчать про усвідомлення ЄС своєї геополітичної ролі - Климпуш-Цинцадзе

04:44 15.03.2025
"Німеччина повернулася" – Мерц про плани радикальних витрат на оборону ФРН і 3 млрд євро допомоги Україні - ЗМІ

"Німеччина повернулася" – Мерц про плани радикальних витрат на оборону ФРН і 3 млрд євро допомоги Україні - ЗМІ

14:03 14.03.2025
Австрія виділить Україні EUR5 млн на розмінування сільгоспземель і EUR2 млн на підтримку Grain from Ukraine

Австрія виділить Україні EUR5 млн на розмінування сільгоспземель і EUR2 млн на підтримку Grain from Ukraine

21:09 09.03.2025
Україна та Німеччина підписали меморандум, який дозволить посилити спроможності української ППО

Україна та Німеччина підписали меморандум, який дозволить посилити спроможності української ППО

17:39 09.03.2025
США повинні були вкладатися в допомогу Україні нарівні з Європою – Трамп

США повинні були вкладатися в допомогу Україні нарівні з Європою – Трамп

15:50 09.03.2025
Тимошенко закликала Раду відреагувати на заяву голови німецької розвідки про необхідність продовжувати війну ще 5 років

Тимошенко закликала Раду відреагувати на заяву голови німецької розвідки про необхідність продовжувати війну ще 5 років

ВАЖЛИВЕ

Білий Дім після розмови Трампа і Путіна: США та РФ прагнуть поліпшити двосторонні відносини

Зеленський прибув з візитом до Фінляндії

Держприкордонслужба: ситуація в смугах оборони, де знаходяться прикордонні підрозділи на Сумщині, без змін

Понад 90% того, що Данія робить для України, пов'язано зі зброєю та обладнанням - посол

Київ з 21 березня відновлює рух наземного громадського транспорту під час тривог, обмеження для метро зберігаються

ОСТАННЄ

Італія та Іспанія не готові підтримати план ЄС щодо збільшення військової допомоги Україні

ЄС, держави-члени та партнери запускають III фазу "U-LEAD з Європою": 62 млн євро спрямують на посилення місцевого самоврядування та розвиток

В Кремлі стверджують, що Путін після розмови з Трампом дав команду призупинити удари по енергоінфраструктурі і провести обмін полоненими

Білий Дім після розмови Трампа і Путіна: США та РФ прагнуть поліпшити двосторонні відносини

У Генштабі спростували інформацію про просування окупантів вглиб Сумської області

Штаб при Міненерго вирішив подвоїти аварійний запас трансформаторів в обленерго

Окупанти підтягнули війська до кордону в Бєлгородській області – ЦПД

В ЄС готові, що Угорщина знову не підтримає висновки саміту щодо України, і готові йти далі з іншими 26 державами-членами

В Україні офіційно запроваджується спеціальність операторів БпЛА, які виявляють вибухонебезпечні предмети - Міноборони

Оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї - Зеленський про переговори в Фінляндії

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА