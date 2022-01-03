На Донеччині знайшли мертвим механіка-водія однієї з військових частин, розпочато розслідування

У Донецькій області в понеділок знайшли тіло військовослужбовця 2001 року народження, уродженця смт Нововасилівка (Запорізька обл.), який, за основною версією, покінчив життя самогубством, вистріливши в голову з табельної зброї, повідомляє Спеціалізована прокуратура Об'єднаних сил.

"Попередньо встановлено, що солдат, механік-водій медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову із ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що за фактом загибелі військовослужбовця Маріупольська спецпрокуратура у військовій і оборонній сфері об'єднаних сил здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу.

"Розглядаються також інші версії, зокрема умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю", - уточнюють правоохоронці.

Вони додають, що тривають першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються "вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події".

"Усіх, хто має інформацію щодо уточнення обставин трагедії, просимо звертатися до Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил за тел. 066 732 16 91", - наголошують у прокуратурі.

Джерело: https://www.facebook.com/ato.gp.gov.ua/posts/3072355123005969