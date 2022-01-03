Події

15:33 03.01.2022

Глава європейської дипломатії відвідає Україну з 4 по 6 січня

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Глава європейської дипломатії відвідає Україну з 4 по 6 січня

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відвідає Україну 4-6 січня.

Як повідомляє в понеділок прес-служба Європейської Комісії, "його перша зарубіжна поїздка цього року свідчить про рішучу підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України в той час, коли країна стикається з нарощуванням російської військової міці та гібридними діями".

Як очікується, Боррель у супроводі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби спочатку відвідає схід України та лінію зіткнення. Потім він вирушить до Києва, де зустрінеться з українською владою.

Теги: #єс #боррель #візит
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