Глава європейської дипломатії відвідає Україну з 4 по 6 січня

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відвідає Україну 4-6 січня.

Як повідомляє в понеділок прес-служба Європейської Комісії, "його перша зарубіжна поїздка цього року свідчить про рішучу підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України в той час, коли країна стикається з нарощуванням російської військової міці та гібридними діями".

Як очікується, Боррель у супроводі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби спочатку відвідає схід України та лінію зіткнення. Потім він вирушить до Києва, де зустрінеться з українською владою.