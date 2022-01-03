Події

11:45 03.01.2022

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 290 млн

1 хв читати
Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 290 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок понеділка сягнула 290 млн 157 тис. 607, свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померли 5 млн 443 тис. 753 людини.

До країн із більше ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія і Бразилія.

Лідерство за кількістю захворілих і померлих зберігають США, де загалом виявили 55 млн 114 тис. 57 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків становить 826 тис. 60.

Друге місце за кількістю захворілих посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 сягнула 34 млн 922 тис. 882, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 481 тис. 893 осіб.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 перебуває Бразилія, де коронавірусом заразилися 22 млн 297 тис. 427 осіб. Із них померли 619 тис. 401.

Портал Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, повідомив, що коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок понеділка 700,5. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 538 осіб, Індії - 344, Бразилії - 2 тис. 882.

Теги: #коронавірус
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:37 03.01.2022
У ЗСУ зареєстровано три нові випадки інфікування COVID-19 за добу, загалом хворіють 466 військових - командування Медсил

У ЗСУ зареєстровано три нові випадки інфікування COVID-19 за добу, загалом хворіють 466 військових - командування Медсил

08:45 03.01.2022
Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 290 млн

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 290 млн

08:19 03.01.2022
В Україні за добу виявили 1 804 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 537 людей, 114 померли

В Україні за добу виявили 1 804 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 537 людей, 114 померли

21:57 02.01.2022
Французька вакцинна перепустка продовжуватиметься лише за умови бустерного щеплення через чотири місяці

Французька вакцинна перепустка продовжуватиметься лише за умови бустерного щеплення через чотири місяці

15:14 02.01.2022
У Києві за добу на Covid-19 захворіли 277 людей, 231 одужала, 11 померли - мер

У Києві за добу на Covid-19 захворіли 277 людей, 231 одужала, 11 померли - мер

15:11 02.01.2022
У країнах Балтії за першу добу 2022 року відзначено спад за кількістю нових випадків COVID-19

У країнах Балтії за першу добу 2022 року відзначено спад за кількістю нових випадків COVID-19

14:41 02.01.2022
Футболіст Ліонель Мессі заразився коронавірусом

Футболіст Ліонель Мессі заразився коронавірусом

11:19 02.01.2022
Новий сплеск захворювань на COVID-19 в Україні прогнозується у другій половині січня-лютому - Кузін

Новий сплеск захворювань на COVID-19 в Україні прогнозується у другій половині січня-лютому - Кузін

08:38 02.01.2022
Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 289 млн

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 289 млн

08:18 02.01.2022
В Україні за добу виявили 1 863 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 259 людей, 98 померли

В Україні за добу виявили 1 863 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 259 людей, 98 померли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дуже важливо запобігти подальшій ескалації на Донбасі - Єрмак після розмови Зеленського та Байдена

В Україні за добу виявили 1 804 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 537 людей, 114 померли

Єрмак: Частота контактів вищого рівня України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне порозуміння

Зеленський: Перша міжнародна розмова року з Вашингтоном доводить особливий характер наших стосунків

Байден підтвердив Зеленському позицію США та союзників про рішучу відповідь на можливу агресію Росії

ОСТАННЄ

Протягом доби в Україні очікується вітряна погода, в північних областях - сніг і заметілі - ДСНС

Дуже важливо запобігти подальшій ескалації на Донбасі - Єрмак після розмови Зеленського та Байдена

Глава адміністрації Тайваню застерегла владу КНР від "військового авантюризму"

Британський уряд рекомендував держсектору відпрацювати план дій за відсутності 25% персоналу

Єрмак: Частота контактів вищого рівня України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне порозуміння

У Рівному нетверезий водій на смерть збив військовослужбовця

З початку доби порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано

Двоє людей загинули у нічній ДТП у Миколаєві

Понад тисячу пропозицій надійшло від громадян Білорусі до проекту нової Конституції, 98% підтримують його - білоруський центр правової інформації

Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі архіву одного із санаторіїв Святогірська

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА