Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 290 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок понеділка сягнула 290 млн 157 тис. 607, свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померли 5 млн 443 тис. 753 людини.

До країн із більше ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія і Бразилія.

Лідерство за кількістю захворілих і померлих зберігають США, де загалом виявили 55 млн 114 тис. 57 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків становить 826 тис. 60.

Друге місце за кількістю захворілих посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 сягнула 34 млн 922 тис. 882, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 481 тис. 893 осіб.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 перебуває Бразилія, де коронавірусом заразилися 22 млн 297 тис. 427 осіб. Із них померли 619 тис. 401.

Портал Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, повідомив, що коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок понеділка 700,5. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 538 осіб, Індії - 344, Бразилії - 2 тис. 882.