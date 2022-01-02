Події

21:57 02.01.2022

Французька вакцинна перепустка продовжуватиметься лише за умови бустерного щеплення через чотири місяці

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Французька вакцинна перепустка продовжуватиметься лише за умови бустерного щеплення через чотири місяці

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран оголосив, що з 15 лютого однією з умов збереження дійсною "вакцинної перепустки" буде бустерне щеплення через чотири місяці після другої дози двокомпонентної вакцинації.

Наприкінці грудня минулого року Верховна комісія у справах охорони здоров'я Франції у своєму висновку рекомендувала скоротити термін між вакцинацією проти COVID-19 і додатковим підсилювальним щепленням до трьох місяців.

Як пояснили в органі охорони здоров'я, така рекомендація пов'язана із потужною п'ятою хвилею пандемії коронавірусної інфекції та стрімким поширенням у Франції контагіозного штаму "омікрон".

Веран в інтерв'ю недільному виданню "Журналь дю диманш" повідомив, що запропонована урядом замість санітарної "вакцинна перепустка", яка має бути в січні затверджена парламентом, продовжить діяти за умови отримання підсилювальної дози не пізніше ніж за чотири місяці після другого щеплення, а не семи, як це передбачено зараз для санітарної перепустки.

Міністр уточнив, що зараження коронавірусом прирівнюватиметься до бустерної ін'єкції.

Він пояснив: "Це означає, що людина, яка отримала дві дози і не пройшла ревакцинацію, але нещодавно заразилася, відповідає умовам (для продовження перепустки - ІФ)".

З 15 лютого усі дорослі французи, які бажають мати "вакцинну перепустку", повинні отримувати підсилювальну дозу проти COVID-19 через чотири місяці після другого двокомпонентного щеплення.

Уряд Франції 27 грудня на засіданні Ради міністрів під головуванням президента країни Еммануеля Макрона визначив нові заходи протидії коронавірусній інфекції, включно із запровадженням з 15 січня "вакцинної перепустки".

"Сьогоднішня рада міністрів затвердила проект закону, який перетворить санітарну перепустку на вакцинну. Це означає, що в місцях, де повинна була застосовуватися ця (санітарна) перепустка протягом декількох місяців (...), потрібно буде підтвердити свою вакцинацію, щоб увійти. "Негативного тесту більше недостатньо", - заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс на прес-конференції після засідання уряду.

Мотивуючи заходи, затверджені Радою міністрів, Кастекс на фоні посилення в країні епідеміологічної обстановки наполягав на важливості вакцинації для захисту населення від інфекції.

Проект закону, за який має проголосувати парламент, передбачає обов'язок пред'являти "вакцинну перепустку" у ресторанах, барах, на колективних заходах - семінарах чи конференціях, у місцях дозвілля та в міжрегіональному транспорті.

Такі перепустки вимагатимуть і від відвідувачів закладів охорони здоров'я - як від пацієнтів, так і осіб, що їх супроводжують, окрім екстрених випадків серйозних захворювань або травм та медичних протипоказань до вакцинації.

Франція кілька днів поспіль перевищує рівень 200 тис. добових заражень коронавірусною інфекцією, встановивши минулої п'ятниці черговий рекорд у 232 тис. нових випадків COVID-19.

 

 

Теги: #продовження #перепустка #коронавірус
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