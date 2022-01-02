Події

19:28 02.01.2022

Європейський конгрес українців висловив стурбованість відкриттям справи проти Порошенка

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Європейський конгрес українців висловив стурбованість відкриттям справи проти Порошенка

Європейський конгрес українців висловлює стурбованість у зв'язку з відкриттям кримінального провадження щодо п'ятого президента України (2014-2019), лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, якого обвинувачують у державній зраді.

"Справа відбувається у тривожний час і має ознаки виборчого правосуддя", - йдеться у заяві Конгресу, яку в неділю опублікував на своїй сторінці у Facebook голова Спілки українців Португалії Павло Садоха.

У заяві наголошується, що над Україною нависла реальна загроза широкомасштабного військового вторгнення РФ, "тому потрібна максимальна консолідація всіх політичних сил та суспільства".

"Через нарощування військової потуги Росії на українсько-російському кордоні Україна та процеси, які відбуваються навколо неї, перебувають у сфері пильної уваги світових політиків та міжнародної спільноти. Пред'явлення підозри впливовому опозиційному політику в державній зраді може призвести до серйозної дестабілізації ситуації в Україні та підриву до неї довіри зарубіжних партнерів. Ситуація може негативно вплинути на підтримку України в її протидії російській агресії з боку міжнародної спільноти", - наголошується в документі.

Європейський конгрес українців закликав владу та всі політичні сили в Україні "утриматися від внутрішніх конфліктів для збереження незалежної та демократичної України".

Як повідомлялося, 20 грудня ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського". Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру було повідомлено народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука та колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина.

 

 

 

Теги: #відповідь #порошенко #єку
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